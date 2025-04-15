تم حل البرلمان السنغافوري، اليوم الثلاثاء؛ مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، سوف يسعى من خلالها حزب العمل الشعبي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، إلى تعزيز سيطرته بقيادة رئيس الوزراء، لورانس وونج.

ومن المتوقع أن تحدد إدارة الانتخابات موعدا لإجرائها في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

ويعد الفوز شبه مؤكد لحزب العمل الشعبي، الذي يقود سنغافورة منذ استقلالها في عام 1965.

إلا أن وونج، الذي أدى اليمين الدستورية كرابع زعيم للبلاد في مايو من العام الماضي، يسعى إلى تحقيق فوز أقوى، بعد أن تعرض حزب العمل الشعبي لانتكاسة في انتخابات عام 2020؛ بسبب زيادة استياء الناخبين من الحكومة.