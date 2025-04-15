المخرجة أريج السحيري: فيلم سماء بلا أرض مستوحى من أحداث حقيقة

أعربت المخرجة أريج السحيري عن سعادتها بمشاركة فيلمها "سماء بلا أرض" بمسابقة نظرة ما، في الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل.

وقالت السحيري، في تصريحات صحفية، إن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في تونس، عندما استهدف المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى بعنف في وسائل الإعلام وفي الشوارع.

وأكدت أن أكثر ما يثير اهتمامها في العمل هو تجاوز نموذج المهاجرين من خلال خلق شخصيات تبدو حقيقية ومعقدة، وغير متوقعة، وقادرة على جذب اهتمام المشاهدين.

تدور أحداث الفيلم حول ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس. يصبح منزلها ملاذا لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها. يشكل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحديا لروح التضامن لديهما في مناخ اجتماعي متوتر، كاشفا عن هشاشتهما وقوتهما.



فيلم "سماء بلا أرض" بطولة آيسا مايغا، وليتيسيا كي، وديبورا ناني، ومحمد جرايا، وإخراج أريج السحيري، وشاركت في تأليفه مع آنا سينيك، ومليكة سيسيل لوات، وإنتاجه مع ديدار دومهري، وتتولى MAD Distribution توزيعه في العالم العربي.