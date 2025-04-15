أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر لهم

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أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، مساء الثلاثاء، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وقال أبو عبيدة عبر حسابه في منصة تيليجرام: "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم".

وأضاف "لا زلنا نحاول الوصول إلى المجموعة حتى اللحظة"، وفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وتابع أبو عبيدة: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

كانت كتائب القسام بثت تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي المحتجز عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، يتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن "الجميع كذبوا علي شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش".

وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد أمام المحتجزين، وقال "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".