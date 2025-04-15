 غدا.. نقابة المهندسين تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان رؤيتها بشأن المرحلة العاجلة لإعمار غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. نقابة المهندسين تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان رؤيتها بشأن المرحلة العاجلة لإعمار غزة

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 3:08 م

تُقيم نقابة المهندسين المصرية مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك للإعلان عن رؤية اللجنة الاستشارية لإعمار غزة برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين- وزير التنمية المحلية الأسبق، بشأن المرحلة العاجلة من جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية والعمرانية التي يمر بها القطاع جراء العدوان المتواصل.

ومن المقرر أن تعلن النقابة رؤيتها للتحرك الهندسي العاجل في الملفات الحيوية.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق الجهود المهنية والتضامنية التي تقودها النقابة لدعم القضية الفلسطينية، وتفعيل دور المهندسين المصريين في تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعادة إعمار غزة، دعمًا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف إعادة الإعمار.

وأكدت النقابة في بيانها أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة التي تم تشكيلها داخل النقابة، تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المدنية وغيرها، وستعرض خلال المؤتمر خارطة طريق واضحة للعمل الهندسي العاجل، وسيشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الفلسطيني.

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