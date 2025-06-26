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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، بالمصانع العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 26 يونيو 2025.

- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي عند 38250 جنيها للطن.

استقر سعر حديد المصريين عند 36900 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:-

استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 4110 جنيهات للطن.

وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 4100 جنيه للطن.

وثبت سعر أسمنت السويس مسجلا 4160 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 4150 جنيها للطن.

وثبت سعر أسمنت السويدي ليسجل ٤٣٠٠ جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 4150 جنيها للطن.