السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج

ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة جدة، حيث استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية وعددا من الملفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد المجلس رفضه انتهاك سيادة الدول وإدانته للهجمات التي استهدفت المملكة ودول الخليج، مشددا على أهمية تعامل العراق مع التهديدات الأمنية المرتبطة بانطلاق مسيّرات من أراضيه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشاد المجلس بسرعة استعادة الإنتاج في بعض مرافق الطاقة المتضررة، معتبرا ذلك دليلا على مرونة القطاع وقدرته على دعم استقرار الإمدادات للأسواق العالمية.

وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية مع عدد من الدول، شملت لوكسمبورج وتنزانيا والصين وقطر والأردن.

كما أقر المجلس عددا من القرارات الداخلية، بينها تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، وتمديد مشروع جدة التاريخية، واعتماد حسابات ختامية لعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب إقرار تعيينات وترقيات في مناصب عليا.