أعلن "حزب الله"، تنفيذ 65 هجوما على مواقع ومستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية.

جاء ذلك في 35 بيانا أصدرها الحزب منذ فجر الثلاثاء وحتى الساعة 21:00 تغ، أوضح فيها أن الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو".

وأضاف أن هذا الرد "سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا" المتواصل منذ 2 مارس الماضي.

وتصاعدت هجمات الحزب في ساعات المساء بالتزامن مع انطلاق محادثات مباشرة في واشنطن هي الأولى من نوعها منذ 33 عاما بين لبنان وإسرائيل عند الساعة 15:00 ت.غ، والتي تواصلت لساعتين ونصف، واتفق الجانبان في ختامها على بدء مفاوضات سلام يُحدد مكانها وزمانها في وقت لاحق.

وانعقدت المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية برعاية الولايات المتحدة، وهدفت بشكل أساسي لبحث إمكانية التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار وسط تصعيد إسرائيلي مستمر في الجنوب اللبناني.

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان، مُوقعا أعدادا كبيرة من الضحايا، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، بينما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

إذ شن، منذ فجر الثلاثاء وحتى الساعة، هجمات جوية ومدفعية على 76 مدينة وبلدة ومنطقة في لبنان، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 29.

مستوطنات

ومفصلا الهجمات، أفاد "حزب الله" في بياناته بشن 34 هجوما بصواريخ على 15 مستوطنة شمالي إسرائيل، هي: كريات شمونة (5 مرات) ومسكاف عام (5 مرات)، يرؤون (مرتان)، وأفيفيم، والمطلة (4 مرات)، وكفرجلعادي (3 مرات)، المنارة (مرتان)، مرغليوت، كفربلوم، المالكية (مرتان)، تل حاي (مرتان)، ديشون (مرتان)، ليمان، ساعر، ونهاريا (مرتان).

مواقع عسكرية

الحزب ذكر كذلك أنه شن 14 هجوما بصواريخ ومسيرات على مواقع عسكرية، تشمل في شمال إسرائيل قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، وثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، وبنى تحتيّة تتبع الجيش في مستوطنتي معالوت ترشيحا و كرميئيل، وغرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي، ومرابض مدفعية في مستوطنتي كابري وبيت هعميك.

فيما تشمل المواقع العسكرية المستهدفة في الجولان السوري المحتل موقع نافه أطيب، ومحطة الاتصالات في ثكنة العليقة، وثكنة الفوران، إضافة إلى مرابض مدفعية في بلدة البياضة جنوبي لبنان (هجومان) وبلدة الزاعورة، ومقرّ قيادية كتيبة المدفعيّة في مستوطنة أودم.

تجمعات جنود

وذكر الحزب أنه هاجم بصواريخ وقذائف مدفعية 14 تجمعا على الأقل لجنود الجيش الإسرائيلي، منها 12 تجمعات شمالي لبنان، بواقع 5 تجمعات في مدينة الخيام، و3 تجمعات شرق مدينة بنت جبيل وقرب مجمع موسى عباس، و3 تجمّعات في بلدتي البيّاضة وشمع، وتجمع في بلدة القوزح.

فضلا عن تجمعين شمالي إسرائيل في مستوطنة شلومي ومحيط بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية.

آليات عسكرية

وبخصوص الآليات العسكرية، قال "حزب الله" إنه استهدف بصواريخ أرض جو مسيرتين إسرائيليتين من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء ساحل الزهراني ومدينة صور جنوبي لبنان.

وعلى الجانب الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار 29 مرة في 29 مدينة ومستوطنة شمالي إسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة جراء هجمات "حزب الله"، حتى مساء اليوم، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأفادت القناة "14" الخاصة بإصابة قائد كتيبة مدرعة إسرائيلية بجروح خطيرة اليوم خلال اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلي حزب الله في بلدة بنت جبيل.

فيما تحدثت صحيفة "معاريف" عن سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في مدينة نهاريا، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.



ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة بشأن الخسائر، إذ تفرض إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج ضربات "حزب الله".



وتواصل إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان منذ 2 مارس الماضي خلف ألفين و124 قتيلا و6 آلاف و921 جريحا وأكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.