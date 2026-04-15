الأربعاء 15 أبريل 2026 9:16 م القاهرة
الإمارات: استئناف التعليم الحضوري لجميع المدارس اعتبارا من 20 أبريل

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 8:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 8:57 م

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، استئناف التعليم الحضوري لجميع الأطفال والطلبة، والكوادر التعليمية والإدارية في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد تحويل الدراسة عن بعد منذ بدء الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

وذكرت الوزارة، أنه سيكون للمدارس الخاصة المرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وفق الضوابط المعتمدة وإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.

وأكدت أن المؤسسات التعليمية ستظل مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.

