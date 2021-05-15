محافظ الشرقية يُتابع أعمال تأهيل ترعة راغب بأولاد صقر بتكلفة 18 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة راغب بمركز ومدينة أولاد صقر، بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنية؛ وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأية صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، جار استئناف أعمال تأهيل ترعة راغب بمركز ومدينة أولاد صقر بطول 5.8 كيلو، لخدمة زمام 2500 فدان، بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنية، مشيرا إلى الانتهاء من تأهيل وتبطين مسافة 3.25 كيلو، حيث تشمل الأعمال التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10 سم والتبطين يشمل القاع والميول.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 56%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يعد من المشروعات كثيفة العمالة.