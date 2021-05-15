الزمالك يهزم بطل أنجولا وديًا استعدادًا لبطولة إفريقيا لرجال السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره بترو الأنجولي بنتيجة 78 - 76، في إطار المباراة الودية بين الفريقين استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 12 فريقًا إفريقيًا.

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب فرق، المجمع البترولي الجزائري، فيروفيارو الموزمبيقي، داون السنغالي.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.