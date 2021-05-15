نتنياهو: العملية العسكرية في قطاع غزة لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه يتم استهداف الأبراج التي تؤوي أنشطة الإرهابيين في قطاع غزة، قائلًا: «نبذل ما في وسعنا لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة».

وأضاف خلال كلمته، مساء اليوم السبت، أن العملية العسكرية في قطاع غزة لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها، متابعًا: «أقول لحماس لا يمكن أن تختبئوا تحت الأرض أو فوقها».

وذكر أن كل من يحرض أو يشارك في بأعمال عنف سيدفع الثمن، مشيرًا إلى استخدام حماس للمدنيين كدروع بشرية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السادس على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 مصاب، من بينهم 313 طفلًا، و206 سيدة، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة.