ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المواطنين في الطريق العام بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو على "فيسبوك"، يتضمن إلقاء أشخاص أكياس مياه على المواطنين في الطريق العام بالمنوفية، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون 2 دراجة نارية وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، يقومون بإلقائها على المواطنين في الطريق العام بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم في المنوفية.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 دراجة نارية، إحداهما بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.