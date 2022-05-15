غرفة السياحة تناشد الشركات بالالتزام بضوابط الحج

طالبت غرفة شركات السياحة، الشركات التي تسعى لتنظيم الحج هذا العام بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي أعلنتها وزارة السياحة مؤخرا.

وأكدت الغرفة، أن الضوابط تم وضعها بدقة بالتنسيق بين الغرفة وقطاع الشركات بوزارة السياحة ومن خلال اللجنة العليا للحج قبل رفعها إلى وزير السياحة والآثار لاعتمادها ، وجاءت الضوابط لتراعي في الأساس صالح المواطنين الراغبين في أداء الحج والتمتع بالخدمات المتميزة التي تقدمها شركات السياحة لعملائها؛ وتهدف إلى مساندة الشركات الجادة وتسهيل الإجراءات لتمكينها من تنفيذ مهمتها في خدمة عملائها.

وأشارت الغرفة في منشور لها تم إرساله، إلى جميع شركات السياحة المصرية إن الضوابط تسعي لتحقيق الهدف الأساسي للقطاع السياحي بأكمله بضرورة العمل على إنجاح موسم الحج وتذليل العقبات في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الموسم والذي يأتي بعد جائحة كورونا التي أضرت بالنشاط السياحي أشد الضرر.

وأكد المنشور، أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة والغرفة؛ للتأكد من الالتزام بضوابط الحج المعتمدة من وزارة السياحة، ورصد أية محاولات لبعض الشركات المنفذة لرحلات الحج بإجراء اتفاقات مع مواطنين على برامج حج ذات مواصفات وأسعار مخالفة لما ورد بالضوابط بغرض تسجيل هؤلاء المواطنين في مستوى مختلف.

وأهابت الغرفة، بالشركات السياحية الالتزام التام بضوابط الحج والعمل بما ورد بها من مواصفات وأسعار وبرامج وإدراج المواطنين بقرعة الحج السياحي وفقا لما يختاره المواطن وتم التعاقد معه على أساسه، وحذرت الغرفة في منشورها المخالفين لتلك الإجراءات بتطبيق الجزاءات القانونية المقررة بالضوابط والتي تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الوزارة والغرفة تعملان على المتابعة الدقيقة والمستمرة لعمليات تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي للتأكد من مطابقة القرعة لرغبات المواطنين وذلك أثناء عملية إدخال بيانات المواطنين وتسجيلهم وانهاء اجراءاتهم، مشيرة إلى أن هذه المتابعة سوف تستمر أثناء تنفيذ رحلات الحج من قبل لجان الإشراف المشتركة من الوزارة والغرفة سواء بمتابعة عمليات حجز السكن المقرر في التعاقدات بين الشركات والمواطنين أو مراقبة رحلات الحج عند انطلاقها إلى الأراضي المقدسة وحتي عند عودة الحجاج سالمين إلى أرض الوطن.