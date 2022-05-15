كوريا الشمالية تسجل 15 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا علاوة على إصابة 286 ألفا و 180 شخصا على مستوى البلاد بأعراض الحمى، وذلك بعد 3 أيام من إعلان البلاد عن تفشي كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الحالات الجديدة التي حدثت بين ليل الجمعة ومساء السبت رفعت عدد الوفيات إلى 42 شخصا وعدد الحالات التي ظهر عليها أعراض الحمى منذ أواخر أبريل الماضي إلى 820 ألفا و 620 حالة.

وأضافت أن من بين الحالات 469 ألفا و 30 حالة تعافوا من المرض في حين أنه لا يزال 324 ألفا و 550 شخصا يخضعون للعلاج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الخميس الماضي لأول مرة عن تفشي الجائحة بها بعد عامين من إدعائها أنها خالية من فيروس كورونا.