الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم مدارس ومبان سكنية في دونيتسك كنقاط لإطلاق النار

كشف مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية، نصبت أسلحة ثقيلة في عدد من المدارس والمباني السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلى استخدام المدارس والمباني السكنية كنقاط لإطلاق النار.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن ميزينتسيف قوله،:"جهزت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية معقلا لها ونصبت أسلحة ثقيلة وبنت مستودعا للذخيرة في مدرسة بمنطقة بتروفسكايا غورا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، دون إجلاء المدنيين".

وشدد على أن المسلحين، وهم يعلمون أن المدنيين سيصبحون ضحايا لمثل هذه الأعمال الإجرامية، يقومون عن عمد بإطلاق النار على مواقع القوات المسلحة الروسية من المناطق السكنية، ما يدفعها للرد على مصادر النيران، من أجل تحميلهم المسؤولية لاحقًا عن تدمير البنية التحتية المدنية.

واعتبر ميزينتسيف أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى الموقف اللا إنساني لسلطات كييف تجاه مصير مواطنيها .. مؤكدًا أن القوات المسلحة الروسية، على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية، لا تضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



