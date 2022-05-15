 ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار بمركز تسوق بنات إلى 10 أشخاص - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا إطلاق نار بمركز تسوق بنات إلى 10 أشخاص


نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 12:24 ص

أفادت شرطة مدينة بافلو شمالي غرب ولاية نيوريوك، بسقوط 10 ضحايا في إطلاق نار داخل أحد المحلات التجارية.

وقالت إدارة شرطة بافلو، إن المشتبه به في الهجوم المسلح رهن الاحتجاز، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

ويقع المحل التجاري في حي تغلب عليه الطبقة الفقيرة، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة بافلو .

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو "، مسقط رأسها. وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية لتقديم المساعدة.

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