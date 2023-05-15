استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوجانسك

استهدف قصف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوجانسك، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وقال مراسل "سبوتنيك": "استهدف القصف منطقة مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوجانسك وتم تطويق المكان"، مضيفا أن "خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون تعمل هناك، حيث يوجد الكثير من المنازل والمدارس في المنطقة".

وكان روديون ميروشنيك، الرئيس السابق للمكتب التمثيلي للوجانسك في روسيا، قال في وقت سابق، إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين قرب محطة الحافلات في لوجانسك، مضيفا: "كانت هذه صواريخ على الأرجح".

وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك في الجمهورية بـ23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو).