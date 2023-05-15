سوناك يدعم ائتلاف لإرسال مقاتلات إلى أوكرانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقديم الدعم من أجل ائتلاف للمساعدة في تزويد أوكرانيا بأسطول من المقاتلات الغربية الصنع، رغم عزوفه عن الوعد بتقديم طائرات فعلية خلال زيارة مفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وأبلغ سوناك زيلينسكي اليوم الاثنين بأنه "حريص جدا على تشكيل هذا التحالف من الدول لمنح فولوديمير وشعبه دعمهم بالطائرات التي يحتاجونها".

وقالت بلومبرج إن رئيس الوزراء البريطاني تعهد أيضا بمنح أوكرانيا المزيد من الطائرات الهجومية بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي خلال محادثات لم يعلن عنها في المقر الريفي الصيفي له في تشيكرز شمال لندن.

وقال زيلينسكي بعد الاجتماع :"نريد إنشاء ائتلاف الطائرات هذا وأنا متفائل للغاية بشأنه".

وأضاف: "أرى أنه في أقرب وقت ستسمعون عما أعتقد أنها قرارات مهمة. لكن علينا أن نعمل أكثر قليلا على ذلك".

وقال ماكس بلين المتحدث باسم سوناك للصحفيين في وقت لاحق إنه

لم تكن هناك "خطط" لإرسال مقاتلات تايفون البريطانية أو إف-16 إلى

أوكرانيا لأن كييف قررت استخدام مقاتلات إف-16، والتي لا تملكها المملكة المتحدة.