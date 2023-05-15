 زلزال بقوة 4.5 درجة على مقاس ريختر يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الإثنين 15 مايو 2023 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقاس ريختر يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 9:54 ص

 

سجلت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة مدينة "دونجهيه" الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للزلزال الذي يعد الأقوى في شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها حتى الآن منذ بداية العام.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الزلزال حدث في المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق "دونجهيه"، الواقعة على بعد 182 كيلومترا شرقي سول، في الساعة 6:27 صباحا، وأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 37.99 درجة شمالا، وخط طول 129.72 درجة شرقا على عمق 32 كيلومترا.

وأشارت إلى الإبلاغ عن زلازل مماثلة قبالة الساحل الشرقي في الأسابيع الأخيرة، ولكنها لم تسبب أضرارًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك