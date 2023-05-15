سجلت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، زلزالا بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، قبالة مدينة "دونجهيه" الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للزلزال الذي يعد الأقوى في شبه الجزيرة الكورية أو المياه المحيطة بها حتى الآن منذ بداية العام.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الزلزال حدث في المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق "دونجهيه"، الواقعة على بعد 182 كيلومترا شرقي سول، في الساعة 6:27 صباحا، وأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 37.99 درجة شمالا، وخط طول 129.72 درجة شرقا على عمق 32 كيلومترا.

وأشارت إلى الإبلاغ عن زلازل مماثلة قبالة الساحل الشرقي في الأسابيع الأخيرة، ولكنها لم تسبب أضرارًا.