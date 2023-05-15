تأخر رحلة وزيرة الخارجية الألمانية إلى منطقة الخليج بسبب تعطل طائرتها

تأخرت مغادرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى منطقة الخليج، والتي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين، بسبب تعطل طائرتها.

وبحسب مصادر من الوفد المرافق للوزيرة، تعين إرجاء الإقلاع في اتجاه السعودية، والذي كان مقررا في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا (بتوقيت ألمانيا)، لمدة تصل إلى ساعة ونصف بسبب عطل فني في الطائرة التي من المقرر أن تقل الوزيرة، والتابعة لخدمة الجيش الألماني المخصصة لنقل كبار المسؤولين. وكان لابد من توفير طائرة بديلة.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم الاثنين في مستهل جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل أيضا قطر.

ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات في جدة يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد جريسلي.

ومن بين قضايا السياسة الخارجية المطروحة على جدول الأعمال، تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعليقها في نوفمبر 2011.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش وزيرة الخارجية الألمانية قضايا الطاقة مع السعودية بصفتها عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك". وبالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، يُنظر إلى البلاد أيضا على أنها منتج محتمل للهيدروجين من الطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بعد ظهر يوم الثلاثاء. ويشغل آل ثاني أيضا منصب وزير الخارجية.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي الوزيرة ممثلي منظمة العمل الدولية، حيث ستجرى محادثات حول حقوق العمال. وتعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب معاملتها للعمال الأجانب أثناء الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022.