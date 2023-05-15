رئيس شركة أباتشى الأمريكية: العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى الأمريكية جون كريستمان، ورئيس أباتشى مصر ديفيد شي، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

وقال الملا، إن أباتشى تعمل فى مصر منذ أكثر من 25 عاماً فى منطقة الصحراء الغربية وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول فى مصر.

ومن جهته، أكد كريستمان أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة فى ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذى يشجع أباتشى ويزيد من رغبتها فى الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم فى تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن أباتشى شريك مهم لقطاع البترول وأن هناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشى للاستمرار فى ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكداً أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية فى التشغيل بمواقع إنتاج البترول بدلا من استخدام السولار فى توليد الكهرباء.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وهبة عبد القادر نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية.