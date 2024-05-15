حماس: نكبة فلسطين وإبادة غزة وصمة عار على جبين الصامتين

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن نكبة فلسطين المستمرة منذ 76 عاما وإبادة قطاع غزة المتواصلة للشهر الثامن، تمثل "وصمة عار" على جبين الصامتين تجاهها، داعية إلى تجريم ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، في بيان بمناسبة الذكرى 76 للنكبة، أن "عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر منذ 76 عاما، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر؛ تشكّل وصمة عار على جبين كل الصامتين والمتقاعسين في فضحها وتجريمها والعمل على وقفها"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "ندعو أمتنا وكل الأحرار في العالم إلى الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ودعم صمود ونضال شعبنا المتطلّع للحريّة والاستقلال".

ويحيي الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، الذكرى 76 للنكبة، في إشارة إلى ما حدث في 15 مايو عام 1948، عندما أُعلن إقامة ما يُسمى بـ"دولة" إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بحسب "الأناضول".

وهجَّرت عصابات صهيونية مسلحة آنذاك نحو 750 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون من قراهم ومدنهم إلى لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.