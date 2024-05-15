وزير دفاع الاحتلال: لن أوافق على وجود سلطة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنّه إذا استمرت حركة حماس في السيطرة المدنية على قطاع غزة وأعادت التأهيل لقواتها فإن جيش الاحتلال سيعود للقتال في الأماكن التي حارب بها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، اليوم الأربعاء، أنّ إسرائيل عليها القضاء على سلطة حماس في قطاع غزة وفق تعبيره، معتبرا أن مفتاح الوصول إلى ذلك يتمثل في العمليات العسكرية وإيجاد سلطة بديلة عن حماس.

وأشار إلى أنّ عدم وجود سلطة بديلة، يعني أنه سيكون هناك أحد احتمالين هما بقاء سلطة حماس في غزة أو حكم عسكري إسرائيلي.

ولفت إلى أنه يجب العمل على إيجاد بدائل سلطوية فلسطينية في غزة وصفها بغير العدائية، موضحًا أنه طالب بإيجاد بديل لسلطة حماس ولم يستجب لطلبه.

وعبر عن رفضه لأي سلطة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة،مؤكدا أنه لن يوافق على ذلك مُطلقا، وأنه من الممنوع أن تكون هناك سلطة مدنية لإسرائيل في غزة.

وحذّر من أن وجود أي سلطة عسكرية إسرائيلية في غزة سيحول الجهود الأمنية لهذه الجبهة على حساب الجبهات الأخرى، كما أن هذا الأمر ستكون له كلفة دامية وخسائر اقتصادية.