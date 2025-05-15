إصابة شخصين إثر سقوط مصعد من الطابق السادس في الشرقية

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أصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث سقوط أسانسير من الطابق السادس داخل عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بناحية بندر ديرب نجم أمام المعهد الديني بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث سقوط أسانسير من الطابق السادس داخل عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بناحية بندر ديرب نجم أمام المعهد الديني بمركز ديرب نجم.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.