 رئيس جنوب أفريقيا يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جنوب أفريقيا يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل


نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 3:36 ص | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 3:36 ص

أعلنت جنوب أفريقيا أن رئيسها سيريل رامافوزا سيزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت الولايات المتحدة لاجئين بيض من جنوب أفريقيا.


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