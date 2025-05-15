رئيس جنوب أفريقيا يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جنوب أفريقيا أن رئيسها سيريل رامافوزا سيزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت الولايات المتحدة لاجئين بيض من جنوب أفريقيا.