إحباط بيع لحوم 5 عجول نافقة بطنطا

تمكنت إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان، مدير الإدارة، بإشراف اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، من إحباط بيع 5 عجول تم ذبحها بعد أن نفقت بحوزة جزار بقرية شوني مركز طنطا.

ووردت معلومات لضباط إداره مباحث التموين بالغربية، بقيام جزار يدعى "حماده.ج.ع" يبلغ من العمر 30 عاما جزار مقيم قرية شوني مركز طنطا، بذبح عجول نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنزله بغرض بيعها والتربح من ذلك.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وتم إعداد مأمورية تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 5 عجول نافقة مذبوحة، بوزن 1000 كيلو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.