البريطانية من أصول إيرانية «نازانين» تضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازها بطهران

قال ريتشارد راتكليف زوج المواطنة البريطانية من أصل إيراني المحتجزة في طهران اليوم السبت إن زوجته "نازانين زغاري راتكليف" بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها.

وأضاف راتكليف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن زوجته أبلغت مسئولين قضائيين إنها ستضرب عن الطعام ولكن ستتناول الماء حتى يتم منحها "إفراج غير مشروط".

جدير بالذكر أن نازانين كانت تعمل كمديرة مشروع لدي مؤسسة تومسون رويترز الخيرية ، وبعدما قامت بزيارة إلي عائلتها في إيران تم اعتقالها في أبريل 2016 عندما كانت في طريقها عائدة إلى المملكة المتحدة..وأدانها القضاء الإيراني بعد ذلك بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم، وهو ما تنفيه نازانين.