أسقف ألماني: «يسوع هو من اختار الرجال فقط رسلا للدين»

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عبر الأسقف الألماني لمدينة ريجنسبورج بولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد (رودولف فودرهولتسر) عن رأيه الحاسم في عدم السماح للنساء بالعمل في المجال الكهنوتي بالكنيسة الكاثوليكية.

وقال فودرهولتسر خلال قداس بمدينة إنجولشتات المجاورة بمناسبة افتتاح مؤتمر لمنتدى المحافظين الكاثوليك الألمان: "يسوع هو من اختار بوعي كامل الرجال فقط كرسل وحواريين، وكأسلاف لإسرائيل الجديدة، ليتذكروه ويتمثلوه فيما بعد في الشعائر المسيحية".

ونشر نص الكلمة التي ألقاها فودرهولتسر أمس الجمعة على الصفحة الرئيسية لأبرشيته اليوم السبت.

وانتقد فودرهولتسر عقيدة "الجنسانية/ الجندر" أو النوع الإنساني قائلًا: "إن التشكيك العميق في العلاقة بين الذكر والأنثى المركوزة في أصل الخلق" له عواقب أنثروبولوجية ولاهوتية "جسيمة".

كان عدة آلاف من النساء شاركن في مايو الماضي في إضراب كنسي أطلق عليه "ماريا 2.0" في جميع أنحاء ألمانيا.

واحتجت النساء خلال هذا الإضراب على هياكل السلطة الذكورية داخل الكنيسة الكاثوليكية وطريقة تعاملها مع الاعتداءات الجنسية.

وطالبت النساء فوق ذلك بتوليهن مناصب الرسامة السامية داخل الكنسية الكاثوليكية.