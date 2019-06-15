إقبال كثيف من الناخبين في الساعات الأخيرة لانتخابات الغرفة التجارية

ارتفع إقبال الناخبين من التجار في انتخابات الغرف التجارية في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان، اليوم السبت.

وقال ابراهيم العربي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة الحالي والمرشح لرئستها في الدورة الجديدة، إن رؤساء الغرف التجارية في كافة محافظات مصر بذلوا جهدًا كبيرًا في حل معظم مشاكل التجار بالمحافظات، مشيرًا إلى وجود بعض المشاكل التي تحتاج وقتًا أطول، وسنعمل على حلها الفترة المقبلة.

وأضاف العربي: "لن ندخر جهدًا في حل مشاكل التجار والعمل على راحتهم في شتى المجالات المختلفة"، موضحًا أن الغرف التجارية هي الممثل القانوني لكافة التجار والصناع ومقدمي الخدمات في مصر البالغ عددهم مايقرب من ٤.٥ مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمة في كافة ربوع مصر.

وأوضح أن التجار في ربوع مصر مسئولون عن أكثر من ٨٠% من الناتج المحلي، ويعمل معهم أكثر من 75% من العمال في ربوع مصر، لافتًا إلى أن الغرف التجارية في كافة المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا بشكل غير مسبوق من قبل التجار.