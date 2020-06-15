القومي للمرأة: فروع المجلس في 27 محافظة تحتفل بـ«شهر بدور» لمناهضة ختان الإناث

بحثت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة، وذلك بمشاركة عضوات المجلس.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي - خلال الاجتماع - الشكر لمقررات الفروع على الجهد المتميز الذي قمن به خلال الثلاثة شهور الماضية لتوعية الأهالي في المحافظات بطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا على الرغم من الظروف الراهنة التى يمر بها العالم والبلاد.

ونوهت إلى قيام فروع المجلس في 27 محافظة بالعمل خلال هذا الشهر على قضية ختان الإناث بقيادة مقررات الفروع تحت مسمى "شهر بدور" بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث حيث سيتم الوصول إلى الأهالي بالمحافظات وتوعيتهم بالقضية ، مع اختيار الفرع وسائل التوعية التي تتفق مع طبيعة المحافظة والأكثر تأثيرا والتي تتناسب مع الوضع الحالي الذي يمر به العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم رفع شعار( ختان الإناث جريمة ، احميها من الختان) .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن التوعية بمناهضة ختان الإناث أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي لأن بعض الأهالي يقومون باستغلال الظروف الصعبة الراهنة لإجراء ختان لبناتهم ، مشيرة إلى القضية الأخيرة التي قام بها الأب بختان بناته الثلاث مستغلا الظروف الحالية.

وأشادت بما تم حتى الآن من تحرك كبير من قبل وزارة الداخلية والنائب العام لمحاسبة الأب والطبيب الذي قام بعملية الختان، مشيرة إلى التعاون القائم بين فرع المجلس بمحافظة سوهاج ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس وخط نجدة الطفل بالقومى للطفولة والأمومة لإرجاع حق الفتيات الثلاث.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لرائدات المجلس في محافظات مصر، اللاتي عملن مع المجلس للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هؤلاء الرائدات هم أذرع المجلس للوصول للأهالي في القرى والنجوع والكفور بالمحافظات ولا نستطيع الوصول إلى هذه المناطق بدونهن.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة سيعمل من خلال لجنه الشباب بقيادة دينا حسين مقررة اللجنة على التواصل مع الشباب في المحافظات للتعاون مع المجلس في تنفيذ أنشطته وبرامجه وحملاته التوعوية في المحافظات المختلفة ومن بينها التوعية بقضية مناهضة ختان الإناث.

وأشادت بالفيديو الذي أعدته لجنة الشباب للتوعية بقضية ختان الإناث، والذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الأناث .

من جانبهن، أشادت عضوات المجلس بخطة لجنة الشباب التي تسعى إلى التواصل مع مزيد من الشباب من الجنسين في محافظات مصر والتعاون معهم في تنفيذ برامج وانشطة المجلس المتنوعة خلال الفترة القادمة وخاصة قضية التوعيه بمناهضة ختان الإناث.

وعرضت مقررات الفروع تفكارهن ومقترحاتهن والوسائل التب سيستعن بها في التوعية بقضية ختان الإناث خلال هذا الشهر.