سامح علاء وكوثر بن هنية أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي عن قائمة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، في الدورة 74 التي تقام خلال الفترة من 6 الى 17 يوليو المقبل.



تضم اللجنة من مصر المخرج المصري سامح علاء، الذي فاز العام الماضي بالسعفة الذهبية لمهرجان كان في المسابقة نفسها عن فيلمه القصير "ستاشر"، كما تضم اللجنة أيضا من العالم العربي، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، مخرجة فيلم "الرجل الذي باع ضهره" الذي وصل الى نهائيات الأوسكار الأخيرة.



وكان مهرجان كان السينمائي، أعلن عن مشاركة فيلم "ريش" للمخرج المصرى عمر الزهيرى، فى عرضه العالمى الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى.



"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيرى، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويشارك في إنتاجه محمد حفظى، والفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم، وحصل الفيلم خلال مراحل إنتاجه على دعم من جهات دولية عديدة.





