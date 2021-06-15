احتراق حقول في جنوب إسرائيل قبيل مسيرة الأعلام في القدس

احترقت حقول في جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قبل مسيرة الأعلام المقرر أن يشارك فيها نحو 5 آلاف شخص من القوميين في القدس، والتي أثارت بالفعل غضب الفلسطينيين.

وقالت هيئة الإطفاء، اليوم الثلاثاء، إن النيران اشتعلت بسبب بالونات حارقة قادمة من قطاع غزة، وأظهر مقطع فيديو مساحات كبيرة من الحشائش المحترقة.

وأطلقت حركتا فتح وحماس، دعوة إلى "يوم غضب" ردا على مسيرة الأعلام.

ويعتبر الفلسطينيون المسيرة استفزازا، ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق بعد ظهر اليوم وتمر عبر البلدة القديمة في القدس مع التلويح بعلم إسرائيل بلونيه الأبيض والأزرق.

ووفقا لبلدية القدس، من المقرر أن يؤمن نحو ألفي شرطي المسيرة. ونشرت إسرائيل قوات إضافية في الضفة الغربية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، على ضرورة "حماية الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل، من اليهود والعرب على حد سواء"، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي السلطات الأمنية، بحسب بيان.

وينظم المسيرة أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي يواصل الضغط على الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت من حزب يمينا، المؤيد للمستوطنين.