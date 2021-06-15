الفلبين: دوتيرتي لن يتعاون أبدا مع تحقيق الجنائية الدولية حول حرب المخدرات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي "لن يتعاون أبدا" مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول الحرب التي شنتها بلاده ضد المخدرات، واصفا التحقيق بأنه "خاطئ من الناحية القانونية".

وقال روك للصحفيين -حسبما ذكرت شبكة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء- "الرئيس لن يتعاون أبدا حتى نهاية فترة ولايته في 30 يونيو 2022"، مشددا على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في الفلبين لأن مانيلا انسحبت من المحكمة في عام 2019.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودة، قد طلبت من القضاة الإذن بإجراء تحقيق في مزاعم بأن الشرطة الفلبينية قتلت بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من المدنيين بين عامي 2016 و2019، لافتة إلى أنه ما زال بإمكان المحكمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء عضوية الفلبين.