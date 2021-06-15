شركات سياحة كندية تدعو الحكومة إلى خطة وطنية لإعادة فتح البلاد وإنقاذ موسم السفر

حثت شركات سياحة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تخفيف القواعد الصارمة المطبقة على الحدود الكندية في الوقت المناسب لإنقاذ موسم السفر خلال فصل الصيف، داعية إلى خطة وطنية لإعادة فتح البلاد مع تراجع وباء كوفيد-19.

وانتقدت رابطة صناعة السياحة في كندا والمجلس الوطني للطيران في كندا وغيرهما من الجماعات الاقتصادية عدم وضوح الحكومة بشأن قواعد السفر المستقبلية، على الرغم من تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا. كما طالبوا بإصدار شهادات خاصة بالتطعيم ووضع قواعد منسقة بين الأقاليم في كندا، التي فرضت قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوزي جرينول، رئيسة اتحاد الفنادق في كندا قولها للصحفيين في مطار أوتاوا "بيانات اليوم تبرر اتخاذ نهج جديد إزاء الإجراءات الحدودية".

وأضافت "كندا لا يمكن أن تتحمل أن تتـأخر بينما تبدأ دول أخرى في أنحاء العالم في استئناف أنشطتها. لا نتحمل أن نفقد فصل الصيف للعام الثاني على التوالي".

وأفادت بيانات هيئة الإذاعة الكندية إن نحو 64 % من الكنديين تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا بينما تلقى 12 % جرعتي اللقاح. وقد تراجع معدل الإصابات والنقل إلى المستشفيات بشكل حاد في معظم أنحاء كندا.