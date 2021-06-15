اتحاد المعلمين الألماني يعارض الإلغاء السريع للارتداء الإجباري للكمامات بالمدارس

أعرب اتحاد المعلمين الألماني عن معارضته للإلغاء السريع للارتداء الإجباري للكمامات داخل المدارس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رئيس الاتحاد هاينز-بيتر مايدينجر اليوم الاثنين إنه ينصح بتوخي " أكبر قدر ممكن من الحذر" ولاسيما أثناء الحصص الدراسية " والفيروس لم يختف بعد ".

وطالب مايدينجر بالإبقاء على الارتداء الإجباري للكمامات وإجراء الاختبارات بشكل منتظم في الفترة المتبقية من العام الدراسي الذي يوشك على الانتهاء.

يشار إلى تزايد النقاش في ألمانيا حول الارتداء الإجباري للكمامات في ظل الانخفاض القوي في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وأضاف مايدينجر أن الجميع سُعِدُوا للغاية بتراجع معدلات الإصابة والعودة إلى نظام الدراسة بالحضور الفعلي، لكنه أشار إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابات في شريحة الأطفال والمراهقين الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

وتابع أن :" نحو 50% من كل أفراد هيئة التدريس لم يتم تطعيمهم بشكل كامل بعد"، كما أن خطر وقوع موجة رابعة من الوباء في ألمانيا بسبب طفرة الفيروس المكتشفة في الهند والمعروفة باسم دلتا، لا يمكن استبعاده بالكامل.