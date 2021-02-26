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نفى معتز البطاوي، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، مفاوضات الزمالك مع مجلي الإدارة لاستعارة محمد ابراهيم خلال الفترة القادمة.

وقال معتز المطاوي في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس لهذا الحديث من الأساس».

وأضاف: «كلام سوشيال ميديا وسماسرة لكن لا أساس له من الصحة».

وأكمل: «نضع تركيزنا كله في بطولة الدوري التي نريد أن ننهيها بالشكل الأمثل».

وواصل: «جميع اللاعبين عقدوا جلسة واتفقوا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات ويجب إنهاء الدوري بصورة جيدة».

وأعلن معتز البطاوي.. : «الزمالك لم يطلب محمد ابراهيم نهائيا ولم يتقدم أي ناد بعرض رسمي لضم أي لاعب».

وانتقل مدير الكرة للحديث عن عرض الأهلي لاستعادة أحمد ياسر ريان .. قائلا: «لم يحدث أي نقاش مع الأهلي بشأن اللاعب حتى الآن، ما زال هناك وقت طويل».

وأتم: «اذا قرر الاهلي عودة أحمد ريان سنقترح الاستعانة بأحد مهاجمي الفريق مثل والتر بواليا، لكن لم تحدث أي مفاوضات حتى الآن».