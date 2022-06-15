 الجيش اللبناني يلقي القبض على متهمين بالسرقة ببيروت ويواصل حملته على تجار المخدرات ببعلبك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يلقي القبض على متهمين بالسرقة ببيروت ويواصل حملته على تجار المخدرات ببعلبك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 8:53 ص

 ألقت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني على 4 مواطنين لبنانيين بالضاحية الجنوبية لبيروت لاتهامهم بجرائم سلب وسرقة وتهديد مواطنين وترويعهم وحيازة أسلحة نارية.
وذكر الجيش اللبناني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات في الضاحية الجنوبية ألقت القبض على 4 مواطنين لوجود مذكرات ضبط وإحضار بحقهم بجرائم منها السلب وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها وتهديد مواطنين وترويعهم وافتعال إشكالات تخللها إطلاق نار وحيازة أسلحة حربية.
وضبطت الدورية بحوزة المتهمين مسدسين حربيين وكمية من المخدرات ومبلغًا من المال، إضافة إلى دراجة نارية مسروقة.
على صعيد متصل، أعلن الجيش أن وحدات قامت اليوم بمداهمات في منطقة الشراونة ببعلبك شرقي لبنان استكمالاً للحملة التي ينفذها على تجار المخدرات.


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