سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: تمديد الهدنة في اليمن 60 يوما يدعو للتفاؤل

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - جرينفيلد ، أن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين يدعو إلى التفاؤل .

وقالت جرينفيلد - في تصريح لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الانخفاض الكبير في عدد الضحايا المدنيين مؤخرا ساعد في وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى اليمن" .

وكان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج قد أعلن أول الشهر الجاري الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لمدة شهرين .. مؤكدا أن أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.