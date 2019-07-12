انتشال جثة غريق شاطئ الأطباء بالساحل الشمالي غربي الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ البحري، بالتنسيق مع غواصين الخير في الإسكندرية، الثلاثاء، جثة شاب يُدعى محمد محمد الفولي، يبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن لقفته أمواج مياه البحر في شاطيء قرية الأطباء بالساحل الشمالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول فقدان شاب كان في نزهة بأحد شواطئ الساحل الشمالي، وفشل صعوبة التوصل إلى الجثمان.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ البحري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين متطوعين إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الشاب كان في نزهة، ولقفته أمواج مياه البحر عند الكيلو 48 طريق الإسكندرية - مطروح.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم العثور على الجثمان على بعد 2 كيلو متر، من موقع الغرق، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

وكان فريق الإنقاذ النهري في الإسكندرية، تمكن الأحد الماضي، من انتشال جثة شاب يدعى إسلام أحمد، 16 عامًا، بعد العثور عليه؛ إثر غرقه جراء سقوطه في مياه الملاحة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وصرحت النيابة بدفنه، وتباشر التحقيق في ملابسات الحادث.