عضو بالتنسيقية يوصي بتخفيض الضرائب على الأرباح لجذب رواد الأعمال المصريين والأجانب

دعوات لتدريس مبادئ ريادة الأعمال بالجامعات المصرية لتأهيل الشباب

أكد أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة لكونها عنصر مهم للاقتصاد وتقدم حلول مبتكرة لسوق العمل وتنشئ فرص عمل عديدة.

وأوضح خلال مشاركته فى جلسة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال" بلجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الدولة قدمت في الآونة الأخيرة جهوداً لسهولة إجراءات تسجيل الشركات، مع الإشارة إلى أن الشركات الناشئة تطمح لدعم أكبر (تمويل- تدريب)، لافتا إلى تحديات مثل الضرائب على الأرباح المرتفعة بالنسبة للدول التي تحتضن رواد الأعمال.

وأوصى بتخفيض الضرائب على الأرباح لجذب رواد الأعمال المصريين والأجانب، وتدريس مبادئ ريادة الأعمال بالجامعات المصرية لتأهيل الشباب، وتحويل مشاريع تخرج الطلاب إلى شركات ناشئة وطنية.