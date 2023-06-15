المجلس الاستشاري الأوروبي للمناخ يوصي بخطط طموحة لخفض الانبعاثات

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أوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي، بشأن التغير المناخي، اليوم الخميس، بإدخال أهداف مناخ طموحة حتى عام 2040.

ودعا المجلس- وهو كيان مستقل يقدم المشورة للاتحاد الأوروبي بشأن التغير المناخي، والذي تأسس بموجب قانون المناخ الأوروبي في 2021، التكتل- إلى خفض الانبعاثات بواقع 90% إلى 95% بحلول 2040، مقارنة بمستويات 1990.

وقال المجلس خلال إطلاق تقرير جديد في ستراسبورج، اليوم الخميس، إن هذا الخفض ضروري للتخفيف من مخاطر المناخ والوصول إلى مستقبل مستدام.

وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أوتمار إيدنهوفر الذي يرأس المجلس "تؤكد توصيات المجلس الاستشاري الحاجة إلى إجراءات جريئة وتحويلية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بطريقة نزيهة ومجدية".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأن يصبح محايدا مناخيا بحلول 2050، ولتحقيق هذا سيتم خفض الانبعاثات لأقل من مستويات 1990 بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030.