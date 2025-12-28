ياسين بونو يعادل رقم حكيمي في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

واصل الحارس الدولي المغربي ياسين بونو كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات كأس الأمم الإفريقية، بعد مشاركته مع منتخب المغرب في مواجهة مالي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة.

وبمشاركته في المباراة، وصل بونو إلى المباراة رقم 13 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليُعادل الرقم نفسه لزميله في صفوف المنتخب المغربي أشرف حكيمي، ويصبحا معًا في المركز الثامن ضمن أكثر اللاعبين المغاربة مشاركة في المسابقة القارية.

ولم يتوقف إنجاز بونو عند هذا الحد، بل تفوق أيضًا على الأسطورة المغربية بادو الزاكي الذي كان يملك الرقم القياسي كأفضل حارس مرمى مغربي في تاريخ البطولة بعد أن خاض 12 مباراة، ليُصبح بونو أكثر حارس مرمى مغربي مشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ولعب بونو 3 مباريات في نسخة 2019، وأربع في نسخة 2021، ومثلها في نسخة 2023، قبل أن يلعب مبارتين في النسخة الحالية (2025). وبهذا الرقم بات بونو أكثر حارس مرمى مغربي مشاركة في كأس أمم إفريقيا، متجاوزا رقم النجم السابق بادو الزاكي الذي خاض 12 مباراة.

كما حافظ بونو خلال مسيرته في البطولة على نظافة شباكه في 7 مباريات، ما يُبرز مستواه العالي وأهميته الكبيرة في صفوف المنتخب المغربي عبر النسخ الماضية والحالية