أمير المصري يشارك في المسلسل الأيرلندي «فيسليس - Faithless»

شارك الفنان أمير المصري، جمهوره، صورة له من كواليس تصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي «فيسليس - Faithless»، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل «Faithless» من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

وقد شارك أمير المصري مؤخرًا بفيلم «Club Zero» للمخرجة جاسيكا هاوسنر في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والذي حظى خلاله بعرضه العالمي الأول، وتلك المشاركة تعد الثانية لأمير في مهرجان كان بعد مشاركته الأولى بفيلم Limbo.