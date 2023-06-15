قال الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، إنه من محبي النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يحب لاعبيه وطريقة لعب الفريق كرة القدم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صباح جديد»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس: «أحب النادي الأهلي جدا، ربيت على بيبو محمود الخطيب، وطاهر أبو زيد، اللي من أحلى اللاعيبة اللي بلاقيهم في مصر، وعلاء ميهوب وربيع ياسين».

وأشاد بطريقة لعب النادي الأهلي للكرة، خاصة في فترة تدريب المدرب المجري ناندور هيديكوتي، معقبًا: «بلشت أحضرهم من عام 1978 وأحبهم بتلك الفترة، لكن بداية الثمانينيات كان يعلمهم أبطال العالم المهمين في كرة القدم من المجر».

وأشار إلى أن العديد من المجريين دربوا الفرق في مصر خلال فترة الثمانينيات، مضيفًا: «لاعيبة فظيعة نشأت بشكل رائع في كرة القدم، وأدى لوصولهم إلى كأس العالم عام 1990 في إيطاليا».