أستراليا تقر تشريعا يمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من البرلمان

أقرت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس تشريعا يمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من برلمان البلاد في كانبرا بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلسي البرلمان بعد أقل من ساعتين من تقديمه.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مؤتمر صحفي مقتضب قبل دقائق من تقديم التشريع: "نحن نتصرف بسرعة لضمان ألا يصبح موقع الإيجار وجودا دبلوماسيا رسميا" ، مضيفا أن القرار "اتخذ في مصلحة الأمن القومي لأستراليا".

وتابع ألبانيز أن "الحكومة تلقت نصيحة أمنية واضحة للغاية فيما يتعلق بالخطر الذي يمثله وجود روسي جديد قريب جدا من مبنى البرلمان، بما في ذلك القدرة التي سيقدمها (الموقع) من حيث التدخل المحتمل في النشاط الذي يحدث في مبنى البرلمان هذا".

وكرر رئيس الوزراء إدانة كانبرا لـ"غزو روسيا غير القانوني وغير الأخلاقي لأوكرانيا".

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن الأرض المعنية "تقع حرفيا بجوار البرلمان مباشرة".

وذكرت أونيل: "لقد اتخذنا قرارا بأن هذه الأرض لن تستخدم لوجود دبلوماسي في المستقبل، وسنعود إليكم عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات حول استخدام تلك الأرض".