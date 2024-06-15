أحمد دياب يكشف حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

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كشف مسئولو رابطة الأندية عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أحمد دياب في تصريحات اذاعية أن المباراة ستقام في موعدها المحدد يوم 25 يونيو الجاري، ولا توجد أي نية لتعديلها.

وأضاف: "بطولة الدوري ستنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، رغم جميع المؤجلات".

وأنهى: "الموسم المقبل سوف يكون انتقاليا بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية".