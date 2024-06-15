 سوليفان: حماس طلبت تعديلات غير متوقعة لمقترح وقف النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوليفان: حماس طلبت تعديلات غير متوقعة لمقترح وقف النار

وكالات
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 10:50 م

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن حركة حماس طلبت تعديلات لم تكن متوقعة على مقترح وقف إطلاق النار، وإن واشنطن قدمت رأيها بشأن رد الحركة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن سوليفان قوله: "واشنطن قدمت رأيها بشأن رد حماس والخطوة التالية هي تواصل الوسطاء مع الحركة".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "هناك تعديلات طلبتها حماس على مقترح وقف إطلاق النار لم تكن متوقعة ويمكن التعامل معها"، مشيرا إلى أن "بعض التعديلات التي طلبتها حماس تتعارض مع مقترح بايدن وقرار مجلس الأمن".

وأوضح أن المسئولين الأمريكيين على اتصال وثيق بمفاوضي إسرائيل والوسطاء المصريين والقطريين.

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