 ميتا تؤجل إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي في أوروبا - بوابة الشروق
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ميتا تؤجل إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي في أوروبا

د ب أ
نشر في: السبت 15 يونيو 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: السبت 15 يونيو 2024 - 9:27 ص

قررت شركة "ميتا" العملاقة للتكنولوجيا، تأجيل إطلاق برنامجها الجديد للذكاء الاصطناعي في أوروبا في أعقاب مخاوف من وكالات حماية البيانات.

وطالبت سلطة حماية البيانات الأيرلندية المسئولة عن ميتا في الاتحاد الأوروبي الشركة بعدم إجراء تدريبات على نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام المنشورات المتاحة علنا على فيسبوك وانستجرام في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في منشور يوم الجمعة إنه بدون التدريب باستخدام المحتوى المحلي، لا تستطيع "ميتا" أن تقدم لمستخدميها في أوروبا تجربة من الدرجة الأولى.

في الوقت نفسه، قالت ميتا إنها مقتنعة أن أسلوبها يتوافق مع القوانين واللوائح الأوروبية.

وقالت الشركة إن ميتا ليست بمفردها في تدريب الذكاء الاصطناعي و"نحن أكثر شفافية من العديد من نظرائنا في الصناعة".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات أن ميتا قدمت فقط خيارا يرفض فيه الأشخاص استخدام بياناتهم ولكنها لم توفر موافقة واضحة من المستخدم.

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