الاتحاد للطيران: إلغاء الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم الأحد إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو الجاري.

وأضافت في بيان: «لا يزال الوضع يتطور، ومن المتوقع حدوث بعض الاضطرابات والتأخيرات في الأيام المقبلة».

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، كما أنه لم تحلق أية رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.

وسبق أن أعلن مطار العاصمة التشيكية براغ، إلغاء خمس رحلات جوية كانت مقررة اليوم الأحد من تل أبيب إلى براج وأربع رحلات في الاتجاه المعاكس، وذلك على خلفية التوترات بين إسرائيل وإيران.