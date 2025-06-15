الأردن يعلق حركة الطيران بأجواء المملكة على وقع هجوم إيران على إسرائيل

أعلنت السلطات الأردنية، تعليق حركة الطيران في اجواء المملكة حتى إشعار آخر على وقع التوترات في المنطقة.

وأفاد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، بتعليق حركة الطيران المدني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وقال إن القرار يأتي تحسبا لأية مخاطر جراء الأحداث الجارية في المنطقة، وضمن إجراءات الهيئة الاحترازية حفاظا على سلامة الطيران والمسافرين.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء إيران تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل ضمن مواجهة محتدمة بينهما.

وقال التلفزيون الإيراني، إن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجومًا مركبًا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

وأفاد الإسعاف الإسرائيليب، بسقوط 14 مصابا حالة أحدهم خطيرة إثر سقوط صواريخ إيرانية شمال إسرائيل.

يأتي هذا فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش، بانطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وصعَّدت إسرائيل أمس السبت، من ضرباتها على إيران، فيما أدخلت الحرب إلى نقطة تحول بعد هجوم على منشآت غازية، وهو ما حذرت منه طهران وتوعد برد مماثل عليه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.